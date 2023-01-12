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НовостиОбщество12 января 2023 9:48

Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по собственным программам ипотечного кредитования.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь составляет 11,49% годовых.

Помимо снижения процентных ставок, банк улучшил и другие условия ипотечного кредитования: отменил надбавку к процентной ставке для категории клиентов «ИП/Собственник бизнеса/Самозанятый» и снизили надбавку за отсутствие комплексного страхования с 2 до 1 п.п.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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