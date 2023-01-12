Ямал может накрыть вторая волна гриппа и ОРВИ

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на Ямале может подскочить вновь Фото: Мария ЛЕНЦ

По итогам новогодних праздников уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 50%. Такие данные приводит портал «Ямал 1».

Снижение заболеваемости связано с отъездов ямальцев из региона в январские каникулы. Но пока расслабляться рано, уверены медики, так как в ЯНАО может прийти вторая волна гриппа и ОРВИ.

Новая волна может оказаться масштабнее первой, так как дети вернулись в образовательные учреждения, а взрослые вышли на работу. Из-за этого будет происходить обмен вирусами между людьми.

Врачи говорят, что при выявлении симптомов заболеваний нужно остаться дома и вызвать врача. Также, если заболел кто-то из близких людей, нужно принять профилактические меры, в частности, использовать средства индивидуальной защиты.