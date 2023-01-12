В спортивном центре Нижнего Тагила нашли нарушения

В методическом спортивном центре выявили финансовые нарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Счетная палата Нижнего Тагила проверила работу городского Информационно-методического центра по физкультуре и спорту. Об этом пишет портал tagil.life.

Во время проверки в учреждении обнаружены нарушения – неправильно оформленное движимое имущество, несвоевременная индексация зарплаты сотрудников.

В отчете работы методического спортивного центра за 2020 года есть дебиторская задолженность по доходам от предоставления субсидии на выполнение муниципального задания. Сумма занижена на 110 359 рублей.

Материалы по итогам проверки переданы в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила.