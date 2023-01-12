Екатеринбургский техникум будет готовить кадры для «Уралтрансмаша»

На предприятии наблюдается рост потребности в кадрах. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Екатеринбургский промышленно-технологический техникум имени Курочкина будет готовить кадры для «Уралтрансмаша». Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Новые вызовы привели к бурному росту потребности в кадрах. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области интенсифицирована система подготовки работников для промышленных предприятий, - рассказал свердловский министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.

Он, региональный министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, гендиректор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров и директор техникума Мария Карабут подписали четырехстороннее соглашение.

Сегодня предприятию нужны инженеры, электрики, конструкторы, технологи, станочники, слесари механосборочных работ, операторы станков с числовым программным управлением, слесари-ремонтники и контролеры.