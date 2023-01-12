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НовостиОбщество12 января 2023 8:42

В конкурсе «Самая красивая девочка России 2022» победила трехлетняя екатеринбурженка

Она стала лучшей среди 26 тысяч участниц со всей страны
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Дочь военнослужащего набрала максимальное количество баллов и завоевала главный титул Фото: предоставлено Ольгой Чегус

Дочь военнослужащего набрала максимальное количество баллов и завоевала главный титул Фото: предоставлено Ольгой Чегус

В конкурсе «Самая красивая девочка России 2022» победила трехлетняя екатеринбурженка Марьяна - дочка водителя отдельной авиационной эскадрильи Уральского округа Росгвардии младшего сержанта Андрея Чегуса. Она стала лучшей среди 26 тысяч участниц со всей страны.

- Дочь военнослужащего набрала максимальное количество баллов и завоевала главный титул, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Росгвардия. Уральский округ».

Конкурс длился полгода. Все это время участницы демонстрировали жюри свои таланты и внешние данные. Мама Марьяны рассказала, что конкуренция была огромной.

Ранее Марьяна уже участвовала в подобных мероприятиях и даже победила в конкурсе «Я - улыбашка». За победу в конкурсе «Самая красивая девочка России 2022» она получит диплом победительницы, кубок и станет лицом журнала «Дети России».