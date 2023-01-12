В Екатеринбурге сеть клиник ищет врача на зарплату 800 тысяч рублей

В Екатеринбурге составили топ наиболее высокооплачиваемых вакансий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сеть клиник ищет врача-офтальмохирурга на зарплату 800 тысяч рублей. Эта вакансия стала одной из самых дорогих предложений на рынке труда, по данным Зарплаты.ру. Как сообщается на сервисе по поиску работы и персонала, медику придется переехать в Тюмень и быть готовым к командировкам в ХМАО, ЯНАО и Курганскую область.

- Кандидатов ждет серьезный конкурсный отбор, - отмечают в пресс-службе сервиса по поиску работы и персонала.

Будущий сотрудник клиники должен иметь высшее медицинское образование, действующий медицинский сертификат и опыт работы 5-7 лет практикующей деятельности.

Также по данным исследовательского центра Зарплаты.ру, в топ наиболее высокооплачиваемых предложений вошли вакансии токаря-расточника на Уральском заводе гражданской авиации с зарплатой 147 тысяч рублей; водителя-экспедитора категории Е в торгово-производственную компанию «Сима-ленд» с зарплатой до 150 тысяч рублей за рейс и водителя-разносчика iPhone, который сможет зарабатывать до 120 тысяч рублей.