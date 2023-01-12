Жительница Екатеринбурга отсудила у клиники 300 тысяч за неудачную ринопластику

Клиника в добровольном порядке отказалась выплачивать пациентке компенсацию и возвращать средства за операцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга Мария Т. смогла отсудить у клиники «Магнолия» больше 300 тысяч рублей за неудачную пластическую операцию на нос. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

- Екатеринбурженка Мария Т. в марте 2020 года обратилась в ООО «Магнолия» для проведения эстетической операции на носу. Каких-либо функциональных нарушений у женщины не имелось. Марии провели операцию ринопластики, за которую она заплатила 160 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Вскоре после вмешательства женщина заметила, что ей стало тяжелее дышать. В другой больнице медики обнаружили, что у Марии появились асимметрия наружных носовых проходов, искривление носовой перегородки и нарушение функции дыхания. Теперь женщине придется лечь на еще одну операцию, чтобы все исправить. По предварительным подсчетам, на это нужно еще 240 тысяч рублей.

В мае 2021 года Мария подала претензию в клинику «Магнолия». Она потребовала возместить ей деньги за неудачную операцию, убытки и выплатить компенсацию морального вреда. Но клиника не согласилась. Тогда Мария пошла в суд.

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал женщине в иске. Тогда горожанка обратилась в Облсуд. Экспертиза выявила, что до операции в «Магнолии» в документах пациентки не было информации об искривленной перегородке и плана лечения. Областной суд отменил решение суда первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции взыскал с клиники 160 тысяч рублей за неудачную операцию, убытки в размере 1,8 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и штраф в размере 105 тысяч рублей.