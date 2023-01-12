УФАС оштрафовало «Водоканал» в Екатеринбурге на 37 млн рублей

Свердловское УФАС дало предприятию рассрочку оплаты штрафа на три месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское Управление федеральной антимонопольной службы оштрафовало МУП «Водоканал» в Екатеринбурге на 37 миллионов рублей. Предприятие должно их выплатить до февраля 2023 года.

- Злоупотребляя доминирующим положением, МУП «Водоканал» необоснованно уклонялось от заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «Лента» в отношении помещений, расположенных на четвертом этаже БЦ Clever Park, - объяснили в УФАС.

Кроме того, предприятие не исполнило предупреждение, которое ранее ему выдали при обнаружении признаков нарушения. МУП «Водоканал» привлекли к административной ответственности.

Предприятие оспорило решение, объясняя, что договор было невозможно заключить из-за сложности с установлением границы эксплуатационной ответственности. Кроме того, оно заявило о трудностях контроля качества сточных вод. Однако Арбитражный суд Свердловской области не встал на сторону «Водоканала».

Свердловское УФАС дало предприятию рассрочку оплаты штрафа на три месяца. Ежемесячный платеж составил 12,3 миллиона рублей. Первый взнос уже поступил в федеральный бюджет. Кроме того, «Водоканал» отправил проект договора ООО «Лента».