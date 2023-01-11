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НовостиОбщество11 января 2023 18:45

В Нижней Туре ребенок-инвалид не мог ходить в школу из-за отсутствия подъемника

Защитить право на обучение помогла прокуратура города
Дарья ЧИПУРИНА
Для ребенка-инвалида установили гусеничный подъемник

Для ребенка-инвалида установили гусеничный подъемник

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижней Туре ребенок-инвалид не смог посещать школу из-за отсутствия специального подъемника внутри учреждения. Школьник страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата.

- В нарушение ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» руководителем общеобразовательного учреждения не обеспечено беспрепятственное передвижение в здании школы ребенка-инвалида, страдающего заболеванием опорно-двигательного аппарата, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство города неправильно представление директору школы №1 с просьбой устранить нарушение. Также было заведено административное дело.

Благодаря вмешательству прокуратуры на данный момент школа приобрела гусеничный подъемник для инвалидов. Это обошлось учреждению в 282 тысяч рублей. Теперь школьник может свободно передвигаться по зданию.