Погрузка на Свердловской железной дороге составила 141,2 млн тонн в 2022 году

Фото из архива РЖД

В январе-декабре на СвЖД погружено:

нефти и нефтепродуктов – 40,3 млн тонн (на уровне 2021 года);

строительных грузов – 32,1 млн тонн (+26,2%);

руды железной и марганцевой – 12,3 млн тонн (-1,7%);

химических и минеральных удобрений – 12,2 млн тонн (-30,6%);

черных металлов – 10,6 млн тонн (-0,6%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 5,9 млн тонн (-49,2%);

руды цветной и серного сырья – 5,2 млн тонн (-12,5%);

химикатов и соды – 3,5 млн тонн (-4,9%);

цемента –3,3 млн тонн (-14,4%);

кокса – 2,3 млн тонн (-15,9%);

лома черных металлов – 2,1 млн тонн (-15,5%);

лесных грузов – 2 млн тонн (-18,8%).

Грузооборот в 2022 году вырос на 3,9% и составил 223,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,6%, до 282,2 млрд тонно-км.

Погрузка на СвЖД в декабре 2022 года составила 11,4 млн тонн (-13,3% к декабрю предыдущего года). Грузооборот за декабрь составил 19,1 млрд тарифных тонно-км (+7,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 24,1 млрд тонно-км (+6,1%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в 2022 году составила 1 млрд 234,3 млн тонн, что на 3,8% меньше, чем за предыдущий год. Грузооборот в 2022 году составил 2636,1 млрд тарифных тонно-км (-0,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3300,4 млрд тонно-км (-0,6%).

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в декабре 2022 года составила 102,7 млн тонн, что на 5,3% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года. Грузооборот за декабрь 2022 года составил 223 млрд тарифных тонно-км (+0,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 278,4 млрд тонно-км (-0,1%).