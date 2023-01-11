Врачи Сургута выступили с заявлением из-за новой вспышки ОРВИ

Число пациентов в поликлиниках Ямала выросло Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Югре после новогодних каникул с новой силой начала резко расти заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. Так, например, в Сургуте в первый рабочий день в январе к медикам за помощью обратились 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Среди инфекций совсем небольшую часть занимает коронавирус, который диагностирован у 185 пациентов. У остальных заболевших оказались грипп групп А и Б, а также метапневмовирус, ОРВИ, и даже микс инфекции, которые особенно опасны для организма.

Также у 300 жителей Сургута заболевания привели к опасному осложнению – пневмонии. Врачи с тревогой отмечают, что нынешний эпидемиологический подъем связан сильно затянулся по времени. Следующий подъем в Югре, по словам специалистов, ожидается в феврале.

- Среди 10,5 тысяч человек в поликлиниках, всего 185 человек заболели коронавирусом, у остальных – грипп, - говорит главврач Сургутской городской клинической поликлиники №1 Максим Слепов.