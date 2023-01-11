Число жалоб на проблемы с ЖКХ от жителей Ямала резко уменьшилось

Ямальцы реже жалуются на проблемы в сфере ЖКХ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа в прошлом году намного реже жаловались на жилищно-коммунальные проблемы. Улучшить ситуацию в этой сфере помогла обратная связь между жителями региона и ответственными за ЖКХ через социальные сети. Об этом пишет портал «Ямал 1» со ссылкой на данные Центра управления регионов ЯНАО.

Так, например, в городе Муравленко число жалоб на проблемы ЖКХ снизилось в три раза: с 24% до 8%, в Тазовском районе – в 2,5 раза. Заметно улучшилась статистика по обращениям и в других муниципалитетах.

При этом, в некоторых муниципалитетах количество жалоб практически не изменилось. Это касается Нового Уренгоя, Ноябрьска, Ямалоского и Надымского районов.