В Мичуринском в рамках национального проекта «Демография» строится детский сад на 250 мест

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Работы на строительной площадке стартовали летом 2022 года – а сейчас уже готова коробка здания. Строители занимаются установкой окон, устройством инженерных сетей. К концу зимы планируется запустить отопление и приступить к отделочным работам. Передача готового объекта в эксплуатацию городу запланирована на конец 2023 года.

Высокая скорость строительства детских садов стала возможной благодаря технологии сборно-монолитного строительства «Филигран». Она подразумевает изготовление несъемной железобетонной опалубки в заводских условиях – на стройплощадке готовые панели собирают, как конструктор, и заливают внутрь бетон. Панели «филигран» отличаются точной геометрией и не требуют дополнительной механической обработки – можно сразу приступать к отделке здания. По такой технологии в разных районах Екатеринбурга и в малых городах Свердловской области за последние десять лет компанией «Атомстройкомплекс» построено порядка трех десятков детских садиков. Чтобы поставить строительство на поток и способствовать устранению нехватки мест в детских садиках, «Атомстройкомплекс» наладил выпуск несъемной опалубки «филигран» на собственном заводе, а также разработал под эту технологию ряд типовых проектов на 95, 250 и 300 мест– Минстрой РФ рекомендовал их к тиражированию по всей стране.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Атомстройкомплекс» на протяжении 27 лет вносит значительный вклад в развитие не только жилищного, но и инфраструктурного строительства в Екатеринбурге и Свердловской области. Глава компании, Заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев уверен, что город должен обновляться комплексно – это обеспечит ему экономическое и социальное развитие:

– Комфортным и современным является только жилье, оснащенное всей необходимой для безопасной и полноценной жизни инфраструктурой – дорогами, остановками общественного транспорта, школами, садиками, поликлиниками. Общая задача власти и застройщиков – синхронизировать жилищное и инфраструктурное строительство в Екатеринбурге, а для этого необходимо обеспечить включение необходимых городу проектов в программы бюджетирования. Решить эту задачу можно, если консолидировать планы ключевых застройщиков и власти в единой программе по строительству сроком на 5-10 лет, зафиксировав в ней сроки строительства приоритетных объектов инфраструктуры, а также распределив источники финансирования, включая альтернативные – ГЧП и инфраструктурные кредиты, – поясняет Валерий Ананьев. Экспертное обсуждение возможности создания такой программы, а также тиражирования практики государственно-частного партнерства в строительстве объектов социальной инфраструктуры проходит на площадке комитета по строительству СОСПП, возглавляемого Валерием Ананьевым.