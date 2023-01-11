Сосед-хулиган достает жителей многоэтажки в Верхней Пышме

Полиция в очередной раз задержала дебошира Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители многоэтажного дома по улице Уральских рабочих в городе Верхняя Пышма жалуются на своего соседа, который долгое время терроризирует их. Ранее мужчина прославился тем, что держал дома своего пожилого отца, посыпанного хлоркой.

В декабре 2022 года полиция на 15 суток арестована дебошира, однако, после возвращения домой он начала выкидывать во двор старую мебель и бутылки прямо из окна с девятого этажа. Также, по словам соседей, он кидался на них с ножом. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Мужчина проявляет агрессию по отношению к соседям вот уже несколько лет. Он спокойно гуляет по улице в голом виде, выбрасывает из окна тяжелые вещи, ломает коляски, он довел до полного истощения своего отца.

При этом, по словам жителей дома, стражи порядка бездействуют в данной ситуации. На просьбы горожан отправить неадекватного мужчину в психиатрический стационар, они отвечают отказом. Максимум, что делает полиция по отношению к дебоширу, арестовывает его на 15 суток.

В полиции, в свою очередь, говорят, что дебошир задержан в очередной раз, его направили в суд. Именно там принимается решение о его аресте, либо помещении в медицинское учреждение. Стражи порядка также сообщили, что на мужчину завели уголовное дело по факту повреждения чужого имущества.