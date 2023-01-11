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НовостиПроисшествия11 января 2023 5:53

В Екатеринбурге вынесли приговор водителю маршрутки, по вине которого погиб кондуктор

Он пошел на обгон троллейбуса и не уступил дорогу пожарной машине
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Водителя приговорили к принудительным работам на год

Водителя приговорили к принудительным работам на год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 11 января вынесли приговор уроженцу Таджикистана Мухторбеку Шаминову, который стал виновником смертельного ДТП. Он был за рулем маршрутки № 053. В аварии погиб кондуктор. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Суд установил, что Шаминов 14 июня 2022 года на перекрестке улиц Коммунистической и Бакинских Комиссаров пошел на обгон троллейбуса. При этом он не уступил дорогу пожарной машине, которая ехала с сиреной и «мигалками». Маршрутка столкнулась с авто МЧС.

- Свою вину в совершенном преступлении водитель автобуса признал в полном объеме, возместил отцу погибшего в качестве возмещения морального ущерба 500 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрено в суде в порядке особого судопроизводства, то есть без исследования доказательств, - говорится в сообщении прокуратуры.

Водителя маршрутки признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его приговорили к году лишения свободы с заменой срока на принудительные работы с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Также на два года его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор еще не вступил в силу.