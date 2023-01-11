Перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 10,2% по итогам 2022 года

Фото из архива РЖД

Из них в пригородном сообщении отправлено 21,7 млн пассажиров (+9,2%), в дальнем следовании – 7,3 млн (+13,3%). Пассажирооборот в 2022 году вырос на 11,1% к уровню 2021 года и составил 7,9 млрд пасс-км.

В декабре 2022 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 2,2 млн пассажиров, что на 17,5% больше, чем в декабре 2021 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,6 млн пассажиров (+15,5%), в дальнем следовании – 0,6 млн (+22,9%). Пассажирооборот на СвЖД в декабре 2022 года составил 673 млн пасс-км, что на 21,6% больше, чем в декабре 2021 года.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в 2022 году перевезено свыше 1 млрд 135,8 млн пассажиров, что на 7,8% больше, чем в 2021 году. Из них в пригородном сообщении отправлено 1 млрд 27,4 млн пассажиров (+6,8%), в дальнем следовании – более 108,3 млн (+17,8%). Пассажирооборот в 2022 году вырос на 18,8% к уровню 2021 года и составил 122,9 млрд пасс-км.

В декабре 2022 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено почти 95 млн пассажиров (+6,7% к декабрю 2021 года). Из них в пригородном сообщении отправлено 86,7 млн пассажиров (+5,1%), в дальнем следовании – 8,3 млн (+26,8%). Пассажирооборот в декабре 2022 года составил 9,1 млрд пасс-км, что на 27,7% больше, чем в декабре 2021 года.