В Екатеринбурге наказали компанию, сдающую жилье мигрантам

Фирма регистрировала в помещениях больше мигрантов, чем было разрешено Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Екатеринбурге ООО «СНГ», сдающее жилье мигрантам, оштрафовали на 350 тысяч рублей. Компания передавала ложные сведения об иностранцах. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

- Проверка установила, что в орган миграционного учета общество направляло уведомления о прибытии иностранных граждан с заведомо ложными сведениями о месте их пребывания, - говорится в сообщении.

Проверка проходила в марте-апреле 2022 года. Компании на основании договоров аренды принадлежат помещения, в которых они сдают мигрантам койко-места. По трем адресам в Екатеринбурге были зарегистрированы места пребывания 1 362 иностранцев.

При этом на улице Удельной было зарегистрировано 654 человека при возможности проживания там не больше 70 человек. На Очеретина регистрацию получили 615 мигрантов. Помещение было рассчитано на 100 человек. А на улице Хомякова зарегистрировали 675 граждан, при разрешенных 100.

Полиция привлекла ООО «СНГ» к ответственности по ч.2 ст.19.27 КоАП РФ и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 350 тысяч рублей. Верх-Исетский районный суд оставил постановление без изменений. Однако фирма обжаловала приговор в областном суде. Но и он не стал менять решение.