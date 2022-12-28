Женщину и ее детей убили в сентябре 2021 года. Фото: соцсети

28 декабря 2022 года Свердловский областной суд приговорил Виталия Насртдинова к пожизненному сроку за убийство и изнасилование Полины Титовой и двух ее малолетних сыновей.

Преступление произошло в сентябре 2021 года в Кировграде в квартире Полины, после распития спиртных напитков. Пара познакомилась за месяц до жестокой расправы на автомойке. Рецидивист Виталий был выгнан женой из квартиры, и в этот момент познакомился с Полиной. Через некоторое время они встретились у женщины в квартире, где и произошла расправа.

Вот как прокомментировал приговор адвокат осужденного на пожизненное заключение Сергей Анискин.

Мужчина получил пожизненный срок Фото: Олег ГАЛИМОВ

-В части убийства Полины Титовой Насртдинов вину признал, раскаялся. Убийство детей не признаёт. Он шёл не убивать, а в гости. Он говорит, что был «за гранью сознания». В части кражи ювелирных украшений большой вопрос. Были ли они вообще? – рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат осужденного Сергей Анискин.

Отметим, что из мест лишения свободы мужчина освободился в 2017 году. Он отбывал срок в одной из колоний Каменска-Уральского. За его плечами несколько судимостей, включая две за грабеж, убийство, вымогательство и хищение автотранспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отморозка, который изнасиловал и убил маму с близнецами на Урале, на всю жизнь упекли за решетку. Жертвой рецидивиста стала воспитательница детского садика Полина Титова и ее сыновья (подробнее)

На Урале убийцей матери и ее сыновей-близнецов оказался многодетный отец. Полина Титова познакомилась с рецидивистом на автомойке (подробнее)