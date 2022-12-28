Мужчине вынесли приговор 28 декабря 2022 года Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге 28 декабря 2022 года огласили приговор 37-летнему Виталию Насртдинову. В сентябре прошлого года рецидивист жестоко убил воспитательницу детского сада Кировград Полину Титову, а также задушил ее сыновей. Из материалов уголовного дела следует, что оба мальчика были изнасилованы.

За месяц этого женщина познакомилась с Виталием на автомойке, где душегуб работал мойщиком. А вскоре пара стала жить в квартире Полины. Насртдинов быстро нашёл себе новое жилье, когда гражданская жена выставила его за порог.

Вечером 22 сентября 2021 года Полина и Виталий поссорились. Разъяренный рецидивист схватился за нож и зарезал Титову. После этого расправился с детьми, поджег квартиру и сбежал. Однако уже на следующий день был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Полину и ее детей мужчина убил в сентябре 2021 года. Фото: соцсети

В прениях прокурор запросил для отморозка пожизненный срок в тюрьме.

- Из квартиры убитой Насртдинов похитил ее ювелирные украшения и смартфон, а затем при помощи зажигалки поджег диван, в результате пожара уничтожено имущество пострадавших на сумму более 460 тысяч рублей, рассказывали ранее в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Как только Насртдинова завели в зал суда, он стал угрожать срывом заседания. Ему не понравилось присутствие журналистов.

- Судья придёт я буду дверь ломать! Что это за клоунада?! - закричал он.

В начале оглашения приговора судья указал, что Насртдинов уже был судим в 2017 году за вымогательство. Свердловский областной суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.

- Работу по раскрытию данного резонансного преступления на месте ЧП организовывал лично начальник свердловского главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков. Сыщики уголовного розыска выявили и задержали подозреваемого в ходе разыскных мероприятий на одной из местных автомоек, где он работал. Фигурантом жуткой резни оказался местный житель – гражданин, 1983 года рождения, - рассказывает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

- Вину обвиняемый, который содержится под стражей, признал, детализировав свои показания в ходе следственного действия – проверки показаний на месте, - рассказали в Следственном комитете РФ по Свердловской области.

Мужчину приговорили к пожизненному заключению Фото: Олег ГАЛИМОВ

Его признали виновным по статьям 105 УК «убийство с особой жестокостью трех лиц, малолетнего, с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера», ч.2 ст.314.1 УК РФ «Неоднократное несоблюдение лицом, установленных судом административных ограничений», п.б ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», пп.б,з ч.2 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, с особой жестокостью, с применением предметов, используемых в качестве оружия», п.в ч.2 ст.158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога».

Также суд взыскал в пользу семьи убитой женщины иск на 6 миллионов рублей.

- В части убийства Полины Титовой он (Насртдинов) вину признал, раскаялся. Убийство детей не признаёт. Он шёл не убивать, а в гости. Он говорит, что был «за гранью сознания». В части кражи ювелирных украшений большой вопрос. Были ли они вообще? – рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат осужденного Сергей Анискин.

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