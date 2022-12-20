Профессора УрГЮУ получили награды от Министерства промышленности и науки

Званием «Почетный наставник» наградили двух преподавателей университета. Фото: Пресс-служба УрГЮУ

Двум профессорам из Уральского государственного юридического университета вручили награды от Министерства промышленности и науки. Свердловчан назвали почетными наставниками.

Званием «Почетный наставник» наградили двух преподавателей университета: профессора, заведующего кафедрой гражданского процесса Яркова Владимира, доктора юридических наук и доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой конституционного права Саликова Марата. Их наградила областной замминистра министра промышленности и науки Наталия Мартынова.

- Знаком отличия награждаются государственные гражданские служащие Свердловской области, которые осуществляют наставничество в сфере государственной службы, и иные лица, осуществляющие наставничество в сферах промышленности и науки, за личные заслуги на протяжении не менее трех лет, - сообщили в пресс-службе УрГЮУ.

Уральских профессоров отметили за помощь студентам вуза в успешном обучении профессиональным знаниям.