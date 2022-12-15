В Свердловскую область привезли зараженные семена моркови

Партию семян моркови сорта «НИИОХ 336» уничтожили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область из Карачаево-Черкесской республики прибыли зараженные семена моркови. Свердловская лаборатория референтного центра Россельхознадзора забраковала партию семян моркови сорта «НИИОХ 336».

Экспертиза показала, что в семенах моркови содержатся еще и семена полыннолистной амброзии и повилики. Амброзия опасна иссушением почвы, на которой произрастает. Также она высокорослая из-за чего перекрывает солнечный свет другим растениям. Это может привести к полной потере урожая. Повилика тоже является переносчиком ряда вирусных заболеваний.

- Амброзия полыннолистная – это один из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов в растительном мире. Амброзия полыннолистная быстро распространяется, сильно иссушает почву в культурных посевах, вызывая угнетение высеянных растений, - прокомментировали в управлении Россельхознадзора Свердловской области.

Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз продукции из-за высокого риска. Партию семян моркови сорта «НИИОХ 336» уничтожили.