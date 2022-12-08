Евгений Куйвашев дал поручения по благоустройству поселка, которому исполнится 400-летие

Глава области поручил преобразить поселок Гари. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 декабря на заседании оргкомитета поручил преобразить территорию поселка Гари к его 400-летию. Как сообщил департамент инфорамционной политики Свердловской области, юбилей состоится уже летом 2023 года.

- Мы должны сформировать блок серьезных и продуманных мероприятий по благоустройству поселка, развитию его инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности. Сделать ставку на уникальные особенности территории – огромный потенциал для развития экотуризма и богатое археологическое наследие, — рассказал губернатор.

В поселке проживает около трехсот тысяч человек. За несколько лет тут уже реализовали часть проектов, среди них: благоустройство Парка Победы, реконструкция уличного освещения, установлен школьный стадион и приобретена баржа.

В данный момент в поселке меняют деревянные тротуары на асфальт и завершают строительство нового речного буксира. В дальнейшем в Гари планируют привлекать туристов, а для этого создают все условия для комфортного отдыха.