Артисты как всегда порадуют зрителей добрым и актуальным юмором Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские пельмени» презентуют новогоднюю программу в Екатеринбурге. Артисты представят новое шоу «Чудеса на гаражах». Концерты пройдет пройдут 9 декабря в 20:00 и 10 декабря в 18:00 во «Дворце молодежи».

Организатора, как всегда, не раскрывают деталей номеров, а оставляют лишь элегантную подсказку.

- Их стильный лук – это треники с вытянутыми коленями. Их стильный интерьер – это продавленный диван. Их стильная локация – это капитальные гаражи. Их стильное шоу – это Шоу «Уральские Пельмени» с новой программой «Чудеса на гаражах»! - Говорится в описании нового шоу.

Все новые шоу артисты всегда в первую очередь показывают в Екатеринбурге. Ранее автор шуток и артист Сергей Ершов рассказывал «КП-Екатеринбург», как создаются номера и возникают ли ссоры во время их репетиций.

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