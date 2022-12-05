В Нижнем Тагиле вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

Пьяный водитель Audi Q5 не остановился по требованию сотрудников полиции и влетел в Lada Largus Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале вынесли приговор 32-летнему виновнику смертельного ДТП. Авария произошла ночью 19 октября 2022 года под Нижним Тагилом. Пьяный водитель Audi Q5 не остановился по требованию сотрудников полиции и на скорости 170 км/ч влетел в Lada Largus. Отечественная легковушка от удара загорелась.

- Из объятой пламенем машины полицейские извлекли водителя и трех пассажиров, а также помогли выбраться нарушителю ПДД. Один из пассажиров Lada от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Его супруга, находившаяся рядом на заднем сиденье, получила серьезные травмы, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Ленинский суд в Нижнем Тагиле признал водителя иномарки виновным по ч.4 ст.264 УК РФ и приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на три года. Кроме того, суд обязал его возместить материальный и моральный ущерб, причиненный пострадавшим.