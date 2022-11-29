Лучшие педагоги Свердловской области получили премии 200 тысяч рублей

29 лучших учителей среднего Урала рассказали о своих практиках обучения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выбрали 29 лучших педагогов. Они получили премию в размере 200 тысяч рублей. Все они признаны победителями учрежденного Президентом России ежегодного конкурса среди школьных учителей.

29 ноября лауреаты последних пяти лет собрались на юбилейном форуме лучших учителей Свердловской области. Преподаватели представят профессиональному сообществу лучшие педагогические практики. За два дня участники познакомятся с современными технологиями и актуальными практиками.

- Уверен, что лучшие педагогические практики, представленные сегодня на форуме, станут новым импульсом в профессиональном развитии и учителей, только начинающих свой профессиональный путь, и коллег, работающих не один десяток лет в образовании, – рассказал министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

В 2022 году во всероссийском отборе участвовали 52 учителя из более чем 18 муниципалитетов Свердловской области. Лауреатами стали учителя начальных классов, русского языка и литературы, истории и обществознания, биологии, географии, химии, иностранного языка и информатики.