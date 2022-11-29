Больше тысячи юных тагильчан смогут отдохнуть в лагерях на зимних каникулах

В зимние каникулы дети смогут уехать в загородный лагерь Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Нижнего Тагила начала подготовку к зимним школьным каникулам. Загородные лагеря и площадки дневного пребывания примут больше тысячи школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В период каникул будут открыты несколько площадок, среди них: Дзержинский дворец детского и юношеского творчества, ДЮЦ «Мир», Дом детского творчества в Ленинском и Тагилстроевском районах. Они примут 475 детей. Смена продлится 31 декабря 2022 года, со 2 по 5 января 2023 года. Заявки в эти лагеря начнут принимать с 5 по 15 декабря.

- Загородный отдых детей будет организован в трех муниципальных оздоровительных лагерях: «Уральский огонек», «Антоновский», «Звездный». В ЗОЛ отдохнут 533 учащихся в возрасте с 6,5 по 17 лет включительно, - рассказал замглавы по социальной политике Нижнего Тагила Валерий Суров.

Заявку на путевку в загородный лагерь можно подать с 29 ноября по 4 декабря. Смена продлится с 30 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

Обращения можно оформить в МФЦ или подать заявление через электронный ресурс образовательных услуг Свердловской области.