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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 17:04

В уральском селе в пожаре погиб мужчина-инвалид

Дом был рассчитан на двух хозяев, одну часть жилища пожарным удалось отстоять
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Общая площадь пожара составила 130 квадратных метров. Фото: паблик Вконтакте «Инцидент. Каменск-Уральский»

Общая площадь пожара составила 130 квадратных метров. Фото: паблик Вконтакте «Инцидент. Каменск-Уральский»

В селе Сипавское под Каменском-Уральским в пожаре погиб мужчина-инвалид. Возгорание произошло утром 29 ноября. По данным паблика Вконтакте «Инцидент. Каменск-Уральский», дом был рассчитан на двух хозяев, одну часть жилища пожарным удалось отстоять.

- Вторая половина сильно обгорела. Обрушилась крыша, в доме проживал мужчина-инвалид, он не мог ходить самостоятельно, - рассказывают очевидцы.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что получили сигнал о происшествии в 07:47 по местному времени. Общая площадь пожара составила 130 квадратных метров.

- В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 18 человек личного состава. В 08:07 огонь был локализован, а в 08:11 открытое горение ликвидировано, - отметили в ведомстве.