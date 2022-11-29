За минувшие выходные сотрудники ГИБДД привлекли девять пьяных водителей

В Екатеринбурге с 25 по 27 ноября прошли массовые проверки автомобилистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге с 25 по 27 ноября прошли массовые проверки автомобилистов. Сотрудникам ГИБДД удалось выявить девять случаев вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В состоянии наркотического опьянения остановили одного уральца. Еще 13 водителей задержали из-за отсутствия водительских прав. А четыре человека и вовсе были лишены их.

- Еще восемь автовладельцев привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении троих водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, - рассказали в ведомстве.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение ПДД на водителя заводят уголовное дело.