В Североуральске осудили рецидивиста, укравшего у отца деньги с банковской карты

Мужчина похитил у отца банковскую карту и обналичил 15 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Североуральске вынесли приговор рецидивисту, который украл деньги с банковской карты отца. Мужчина совершил преступление сразу после освобождения из колонии. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

17 июля в 2022 году мужчину освободили из исправленной колонии. Это событие он отметить вместе со своим отцом и братом. Вместе мужчины купили алкоголь и распивали его в квартире отца. Позже рецидивист убедился, что родственники уснули и украл Samsung A5 и банковскую карту отца. При помощи онлайн-банка в телефоне мужчина поменял пин-код на похищенной карте. Таким образом, позже он обналичил 15 тысяч рублей.

Североуральский городской суд назначил виновному наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

- В качестве обстоятельств, отягчающих наказание, судом учтен в действиях злоумышленника рецидив преступлений, - пояснили в пресс-службе.