В центре Екатеринбурга водитель Hyundai сбил 10-летнюю девочку

За рулем иномарки находился 20-летний молодой человек Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга днем, 24 ноября, водитель Hyundai сбил 10-летнюю девочку. Ребенок выбежал из-за стоящей машины. С различными травмами школьницу доставили в девятую больницу. Сотрудники полиции выяснили, что девочка шла в школу.

- Водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по улице Попова со стороны улице Хохрякова в сторону улицы Сакко и Ванцетти допустил наезд на пешехода, перебегающего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем иномарки находился 20-летний молодой человек. Медосвидетельствование показало, что он был трезв. К административной ответственности водитель привлекался один раз. При этом, по данным ГИБДД, штраф он не оплатил.

В Госавтоинспекции рекомендуют родителям ежедневно напоминать детям, о правилах безопасного поведения на дороге. В том числе обязательно объяснять ребенку, что перед тем, как выйти на проезжую часть, необходимо выбрать безопасное место для перехода и осмотреть дорогу во всех направлениях.