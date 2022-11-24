В Кольцово задержали пьяного мужчину, обматерившего пассажиров самолета

На нарушителя, устроившего дебош в самолете, составили административный протокол Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейским из Линейного отдела МВД России в Кольцово вечером, 23 ноября пришлось выводить из самолета, готовящегося к вылету в Читу, пьяного пассажира.

- Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жителя Челябинской области, 1993 года рождения, который при посадке в самолет нарушал общественный порядок, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Мужчина громко выражался матом, оскорбляя других пассажиров, и не реагировал на замечания работников воздушного судна. Нарушитель был снят с рейса и доставлен в дежурную часть.

На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».