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НовостиОбщество24 ноября 2022 12:15

В Кольцово задержали пьяного мужчину, обматерившего пассажиров самолета

Дебошир не реагировал на замечания работников воздушного судна
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На нарушителя, устроившего дебош в самолете, составили административный протокол

На нарушителя, устроившего дебош в самолете, составили административный протокол

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейским из Линейного отдела МВД России в Кольцово вечером, 23 ноября пришлось выводить из самолета, готовящегося к вылету в Читу, пьяного пассажира.

- Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жителя Челябинской области, 1993 года рождения, который при посадке в самолет нарушал общественный порядок, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Мужчина громко выражался матом, оскорбляя других пассажиров, и не реагировал на замечания работников воздушного судна. Нарушитель был снят с рейса и доставлен в дежурную часть.

На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».