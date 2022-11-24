Свердловские врачи избавили пациентку от редкого осложнения

Пациентка во время операции была в сознании под спинномозговой анестезией. Фото: СОКБ №1

Врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) избавили пожилую жительницу Верхних Серег от редкого осложнения после операции на аневризму брюшного отдела аорты.

- Как и все пациенты, которым установлен стент-графт, эта женщина ежегодно приезжает на плановые обследования. У нее не было никаких жалоб. Но в этот раз в ходе компьютерной томографии у нее выявили так называемый эндолик, то есть подтекание крови в полость аневризмы, - рассказал врач отделения сосудистой хирургии Павел Чаплюк.

Появилась опасность, что аневризма вырастет и разорвется. Случай был редким, потому что кровь не затекала под стент-графт, как это бывает при его ненадежной фиксации, а протекала в полость аневризмы сбоку по разившемуся сосуду. По словам медиков, такое осложнение встречается в 1% случаев.

Уральские врачи впервые столкнулись с такой патологией. Несмотря на это они смогли успешно прооперировать пожилую женщину. С помощью микрокатетера медики закупорили специальным клеевым составом развившийся сосуд. Пациентка во время операции была в сознании под спинномозговой анестезией. На вторые сутки после вмешательства ее выписали.