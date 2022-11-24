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НовостиОбщество24 ноября 2022 8:44

На улицах городов Ямала в сорокаградусные морозы спасают замерзающих людей

На дороги вышел «Морозный патруль»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Волонтеры патрулируют улица городов ЯНАО. Фото: «ДОБРОВОЛЬЦЫ В ЧС ЯНАО» во ВКонтакте

Волонтеры патрулируют улица городов ЯНАО. Фото: «ДОБРОВОЛЬЦЫ В ЧС ЯНАО» во ВКонтакте

На улицы городов Ямало-Ненецкого автономного округа вышли добровольцы «Морозного патруля», чтобы оказывать помощь тем, кто замерзает на улицах в сорокаградусные морозы. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Волонтеры ездят по улицам на автомобилях, с собой у них есть термоодеяла, аптечки, носилки, термосы с горячим чаем, провода для прикуривания, чтобы завести автомобиль, набор инструментов для починки машины и фонари.

Попросить помощи у «Морозного патруля» можно по телефону горячей линии 8 800 200 71 78. Волонтеры говорят, что готовы принять соратников в свои ряды, так как зимой помощь нужна многим.

Отметим, что крепкие морозы продержатся на Ямале до выходных, после чего в регионе столбики термометров поднимутся до отметок в минус 20 градусов.