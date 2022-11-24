В Нижнем Тагиле мужчина-велосипедист сбил ребенка и ударил его по голове

Фото велосипедиста, сделанное очевидцами Фото: читатели паблика Инцидент.Нижний Тагил, vk.com/inc_nt

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции проверяют информацию о велосипедисте, который ударил ребенка. Как рассказали в паблике «Инцидент. Нижний Тагил», во вторник в третьем часу дня около 90-й школы, мужчина не велосипеде сначала вьехал в одного мальчика на тротуаре, а потом еще и ударил его по голове. Ребенку около семи лет. После случившегося агрессивный незнакомец скрылся.

- В органы внутренних дел Нижнего Тагила сообщений по данному инциденту не поступало, - уточняют в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». - В настоящее время информация зарегистрирована, в отделе полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» организована проверка.

Родителей пострадавшего ребенка, а также очевидцев происшествия сотрудники полиции просят обратиться в дежурную часть полиции по телефону: (3435)97-64-02.