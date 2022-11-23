В Нижней Туре рецидивист ранил ножом девушку-продавца

Бойцы задержали рецидивиста Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

В городе Нижняя Тура Свердловской области нетрезвый мужчина с ножом ворвался в магазин по улице Скорынина и ранил в спину продавщицу. На место ЧП прибыли медики, которые госпитализировали девушку, а потом сотрудники Росгвардии. Бойцы изучили записи видеокамер, записали приметы и отправились искать злодея.

Вскоре наряд Росгвардии получил тревожное сообщение из пиццерии по улице 40 лет Октября. На месте бойцы задержали 61-летнего сильно пьяного мужчину, который угрожал сотрудникам заведения общепита расправой. Мужчина по приметам был схож с напавшим злодеем на девушку-продавца в магазине.

Задержанный дебошир ранее уже судим за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.