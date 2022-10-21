Жители Академического снова заметили лису

Жители предполагают, что животные бегут из леса, поскольку его вырубают Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители Академического района снова заметили дикую лису. На этот раз это произошло прямо под окнами домов. Об этом сообщает telegram-канал «Екатское Чтиво».

По словам очевидцев, у лисы была повреждена лапа и она хромала. Жители предполагают, что животные бегут из леса, поскольку его вырубают.

- Леса вырубают вокруг города, вот и бегут. Например, на Широкой речке скоро не станет соснового бора, - прокомментировала новость Анна в telegram-канале «Академический новости».

Ранее, в середине октября, дикую лису екатеринбуржцы заметили на улице Буторина. Она бегала около детского травмпункта. А 19 октября в Нижнем Тагиле собаки загрызли насмерть лису, это случилось в гаражном массиве.

Всего за 2022 год в Свердловской области зафиксировали 16 случаев бешенства среди животных, в 14 случаях это были именно диете животные. Чаще всего барсук, лиса и енот.