В Свердловской области с начала года от укусов животными пострадало более 6 тысяч человек

В регионе зарегистрировано 16 случаев бешенства среди животных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за 8 месяцев 2022 года от укусов животными пострадало 6 105 человек, в том числе 125 человек от укусов дикими животными. При этом прямому риску инфицирования вирусом бешенства подверглось 14 свердловчан. Все пострадавшие лица взяты под медицинское наблюдение. Им проведен курс профилактических прививок.

- Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источником инфекции - укусе больным животным или попадании его слюны на поврежденную кожу, - отмечают в Роспотребнадзоре Свердловской области. - После проникновения в организм вирус бешенства распространяется по нервным окончаниям, поражая всю нервную систему.

В Роспотребнадзоре напоминают, что и при отсутствии профилактической антирабической помощи у больного человека или животного в 100% наступает летальный исход.

С начала года, по данным ведомства, в регионе зарегистрировано 16 случаев бешенства среди животных, из них среди диких животных зарегистрировано 14 случаев (лиса, енотовидная собака, барсук).