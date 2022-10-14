В Екатеринбурге около детской больницы бегает дикая лиса

Животное заметили местные жители Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Екатеринбурга заметили дикую лесу, бегающую около детского травмпункта на улице Буторина. Рядом с медучреждением нет леса, только парк.

Животное заметили местные жители. Они рассказали порталу E1.RU, что лиса бежала от крыльца травмпункта на парковку. Очевидцы побоялись выйти из машины. Однако они заметили, что животное само напугано не меньше их.

Ранее в сентябре жители Екатеринбурга заметили, что в Основинском парке поселился дикий кабан. Неподалеку от этого места находится детский сад. Животное не выглядело агрессивным.

А в начале февраля 2022 года на Сортировке заметили свинью. Животное бегало на улице Софьи Перовской по проезжей части, заставляя водителей останавливаться прямо на дороге.