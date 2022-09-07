В Основинском парке в Екатеринбурге поселился дикий кабан

Кабан не выглядел агрессивно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Основинском парке жители встретили дикого кабана. Неподалеку от этого места находится детский сад.

- Кабан неожиданно вышел на дорогу. Он был один и не выглядел агрессивно, - рассказал порталу E1.RU горожанин Алексей.

Он отметил, что испугался, но не за себя, а за малышей в детском саду неподалеку.

В начале февраля 2022 года в Екатеринбурге на Сортировке заметили свинью. Животное заметили на улице Софьи Перовской. Свинья бегала по проезжей части, заставляя водителей останавливаться прямо на дороге.

А в сентябре 2021 года в Ревде заметили кабана. Жители заметили его рядом с детской больницей на улице Энгельса.