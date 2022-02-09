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Общество9 февраля 2022 16:35

В Екатеринбурге на Сортировке по дорогам бегает свинка

Хрюшку заметили на улице Софьи Перовской
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Животное бегает по проезжей части зигзагами

Животное бегает по проезжей части зигзагами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Сортировке по дорогам бегает свинья. Очевидцы паблика «Инцидент Екатеринбург» сообщили, что видели хрюшку на улице Софьи Перовской.

Животное бегает по проезжей части зигзагами, заставляя водителей останавливаться прямо на дороге во время движения. Позже свинья свернула в закоулок, о ее дальнейшей судьбе неизвестно.

Позже свинья свернула в закоулок. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Позже свинья свернула в закоулок. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Ранее мы писали, что на этой же улице прохожие видели кабана и двух свинок. Видео с животными также опубликовали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург». В комментариях екатеринбужцы предполагают, что это чьи-то домашние животные. Семейство здесь видят уже не в первый раз.