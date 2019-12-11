2019-12-11T17:23:00+03:00
Общество

В Екатеринбурге во дворе жилого дома гуляет семейство свиней

Кабана и двух свинок заметили на Софьи Перовской
Алина СУРИНА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Екатеринбурге в одном из дворов гуляет семейство свиней. Кабана и двух свинок заметили на Софьи Перовской. Видео с животными опубликовали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург». В комментариях екатеринбужцы предполагают, что это чьи-то домашние животные. Семейство здесь видят уже не в первый раз.

В прошлом месяце мы рассказывали про черную лису, которая бегала по Уктусу. Она сбежала от старых хозяев. Зоозащитниткам удалось поймать беглянку. После этого они стали искать ей новых хозяев.

Софьи Перовской, живность.Видео: Максим в группе ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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