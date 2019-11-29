Гуляла по Уктусу два дня: в Екатеринбурге нашли домашнюю лису по кличке Гуччи

СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-29T14:54:53+03:00

Животное сбежало от хозяев, когда его пересаживали из одной клетки в другую

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В Екатеринбурге зоозащитники поймали черную лису, которая бегала по Уктусу. Плутовку заметили рабочие, которые сразу же обратились к волонтерам «Зооспаса». Так животное попало в руки волонтера Анастасии Малышкиной. Девушка пояснила, что это самец по кличке Гуччи, он домашний.

- Раньше Гуччи жил в контактном зоопарке в Академическом, но его решили продать. У новых хозяев лис прожил пару дней. Когда его пересаживали из одной клетки в другую, убежал, - сообщила зоозащитница.

Сейчас Гуччи у Александры, пока девушка не знает, что с ним делать дальше. Но говорит, что отдавать обратно хозяевам не будет. Раз он убежал один раз, то убежит и второй.

ИСТОЧНИК KP.RU