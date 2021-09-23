Кабан у детской больницы напугал жителей Ревды: «Сейчас столько ребятишек больных, а он там бегает»

Животное бегало по перекрестку улиц Павла Зыкина и Энгельса. Фото: instagram.com/izmailovatania/

В четверг рано утром в самый центр Ревды прибежал из леса опасный зверь – кабан. Жители заметили его рядом с детской больницей на улице Энгельса.

- Мы ехали на работу в половине шестого утра по улице Павла Зыкина и вдруг заметили, как он бежит справа от нас вдоль дороги, - рассказывает Татьяна, очевидец. – На перекрестке он вдруг будто испугался и прямо перед нашей машиной на другую сторону дороги перескочил. Хорошо, что мы ехали не разгоняясь, успели затормозить.

После этого, по словам Татьяны, кабан побежал по улице Энгельса в сторону детской больницы. Кабаны – очень опасные животные, которые легко могут справиться с взрослым человеком. Поэтому появление такого зверя у детской больницы сильно обеспокоило жителей Ревды.

- Сейчас такой поток ребятишек больных в детскую поликлинику идет, а он там где-то бегает, - говорит Татьяна. – Может он сейчас где-то спрятался там и сидит. Я пыталась звонить в департамент природных ресурсов, чтобы сообщить о нем, но телефон был не доступен. В итоге решила в социальных сетях о нем сообщить.

По одной из версий, животное забрело в город, так как искало себе новое место для жизни.

- По осени у животных происходит миграция – они ищут себе новые территории и могут даже зайти в город, - объясняют в пресс-службе зоопарка Екатеринбурга. - Если кабан будет чем-то испуган, он может проявить агрессию. Животное это довольно сильное и столкновения с ним стоит избегать. Главное - не поставить его в тупик, чтобы ему было куда убежать.