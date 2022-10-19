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Общество19 октября 2022 7:12

В Нижнем Тагиле около гаражей собаки загрызли лису

Это произошло на улице Пожарная
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Труп животного нашли на территории ГСК на Тагилстрое

Труп животного нашли на территории ГСК на Тагилстрое

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нижнем Тагиле около гаражей собаки загрызли насмерть лису. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

- По всей видимости лиса заплутала в поисках пропитания и вышла в город. И не поделила что-нибудь с собаками, в итоге и была разодрана местными псами, - сообщил подписчик.

Труп лисы нашли на улице Пожарная, на территории ГСК на Тагилстрое.

Ранее, 18 августа, в Екатеринбурге бродячие собаки растерзали кота. Это произошло на глазах у жителей дома № 37 на улице Победы. Они сняли жуткое зрелище на видео. На кадрах две большие собаки держат в зубах кота и тянут в разные стороны, мотая головами. Они даже не обратили внимания на крики водителя одной из машин, которая остановилась.