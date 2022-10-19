В Нижнем Тагиле около гаражей собаки загрызли лису

Труп животного нашли на территории ГСК на Тагилстрое Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нижнем Тагиле около гаражей собаки загрызли насмерть лису. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

- По всей видимости лиса заплутала в поисках пропитания и вышла в город. И не поделила что-нибудь с собаками, в итоге и была разодрана местными псами, - сообщил подписчик.

Труп лисы нашли на улице Пожарная, на территории ГСК на Тагилстрое.

Ранее, 18 августа, в Екатеринбурге бродячие собаки растерзали кота. Это произошло на глазах у жителей дома № 37 на улице Победы. Они сняли жуткое зрелище на видео. На кадрах две большие собаки держат в зубах кота и тянут в разные стороны, мотая головами. Они даже не обратили внимания на крики водителя одной из машин, которая остановилась.