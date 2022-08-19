В Екатеринбурге на Уралмаше бродячие собаки растерзали кота

Две большие собаки держали в зубах кота и тянули в разные стороны, мотая головами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром 18 августа бродячие собаки растерзали кота. Это произошло на глазах у дома № 37 на улице Победы. Жуткое зрелище застали местные жители.

- Бродячие псы набросились на бездомного кота всей сворой. Они раздирали его на части. Хорошо, что проезжавший мимо автомобиль и пешеход не остались равнодушными! – рассказал порталу Е1.RU очевидец.

Горожанин беспокоится, что на месте кота мог быть ребенок. Инцидент попал на видео. На кадрах две большие собаки держат в зубах кота и тянут в разные стороны, мотая головами. Они не обратили внимания на крики водителя одной из машин, которая остановилась. Однако животные сбежали, когда прохожий подобрал камень и замахнулся на них.

Ранее редакция «КП-Екатеринбург» рассказывала историю о том, как в Екатеринбурге шесть кошек и три собаки оказались заперты в квартире на улице Малышева с мертвыми хозяевами. Квартиру с питомцами сотрудники полиции и следственного комитета вскрыли 16 июля.