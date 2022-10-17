В Екатеринбург пытались нелегально ввезти цветы из Литвы

Цветы родом из Голландии и Эквадора. Фото: Уральское таможенное управление

В Екатеринбург пытались ввезти незадекларированные цветы из Литвы. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

- Индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга привез автомобильным транспортом из Литвы почти шесть тонн свежесрезанных цветов, но в электронной декларации на товары указал только часть благоухающего товара, - говорится в сообщении.

Цветы родом из Голландии и Эквадора. Таможенники обнаружили около 15 тысяч незадекларированных цветков. Это означает, что предприниматель не заплатил причитающиеся таможенные сборы в федеральный бюджет.

- Нарушения при ввозе свежесрезанных бутонов случаются редко, - прокомментировал инцидент начальник Октябрьского таможенного поста Владимир Фельдшаров.

По факту провоза незадекларированных цветов составили материал по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Сейчас проводится расследование и товароведческая экспертиза, которая определит размер штрафа.