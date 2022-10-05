В фонде «ЗООзащита» рассказали о долгах на полмиллиона рублей

У фонда есть долги за корм, аренду и медицинскую помощь животным в ветеринарных клиниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благотворительный фонд «ЗООзащита» сообщил о долгах, общая сумма которых составляет более полумиллиона рублей. Волонтеры отмечают, что сейчас у фонда есть долги за корм, аренду и медицинскую помощь животным в ветеринарных клиниках.

- Мы вынуждены отказывать в приеме новых животных, так как не на что содержать и лечить тех, кто уже под нашей опекой. А их с каждым днем все больше и больше. Но мы пытаемся сделать максимум, чтобы распространить информацию и привлечь помощь. Ведь вместе мы можем намного больше. И последняя история с брошенными по причине мобилизации собаками это доказала, - заявляют волонтеры в благотворительном фонде.

Сейчас долг перед поставщиком корма составляет 280 291 тысяч рублей. Если до 9 октября долг «ЗООзащиты» погашен не будет, то животные останутся голодными: поставщик больше не сможет работать с фондом в долг.

Долг за ветеринарные услуги перед одной ветклиникой дошел до 69 404 рублей, перед другой – до 131 тысячи рублей. Аренда и коммунальные услуги вылились в 42 547 рублей.

Помочь справиться с задолженностями в фонде просят неравнодушных. Перевести денежные средства и оформить ежемесячный платеж в фонд можно на официальном сайте «ЗООзащиты».