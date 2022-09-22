В активе «Автомобилиста» 15 очков в 10 проведенных матчах, что позволяет екатеринбуржцам вновь возглавить восточную конференцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде смог переиграть «Сибирь». Встреча, проходившая в Новосибирске, завершилась со счетом 3:5 в пользу «шоферов».

Все шайбы были разброшены разными игроками: в составе уральцев отличились Олег Ли, Ефим Гуркин, Стефан Да Коста, Сергей Широков и Анатолий Голышев. По два очка на свой счет записали Широков, Гуркин и Ли.

Хозяева площадки ответили на это точными бросками в исполнении Александра Шарова, Никиты Сетдикова и Владимира Бутузова.

Сейчас в активе «Автомобилиста» 15 очков в 10 проведенных матчах, что позволяет екатеринбуржцам вновь возглавить восточную конференцию. Следующую игру «шоферы» проведут 26 сентября на домашней арене против китайского «Куньлуня».