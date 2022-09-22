В Талице задержали парня, который подкладывал камни на железнодорожные пути

Мужчине назначили штраф в размере трех тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талице транспортные полицейские задержали 23-летнего парня, который подкладывал камни на рельсы, на злоумышленника пожаловался машинист грузового поезда, который 20 сентября ехал по перегону «Тугулым – Кармак». Со слов работников станции, силовики установили приметы молодого человека.

- Вечером этого же дня правонарушитель был установлен и доставлен в дежурную часть. Им оказался житель поселка Тугулым. Он пояснил, что он работает на местной пилораме,. Во время перерыва он пошел к железной дороге. Заметив поезд, мужчина решил ради интереса наложить камни на рельсы, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

С нарушителем правоохранители провели профилактическую беседу и составили протокол по статье «Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или связи». За данное нарушение мужчине назначили штраф в размере трех тысяч рублей.