В Свердловской области откроют пункты голосования по вопросу о присоединения Донбасса к России

Известно, что с 23 по 26 сентября будут голосовать избиратели, которые проживают в регионе Фото: Олег УКЛАДОВ

На Ураоле откроют пункты для жителей Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые желают проголосовать на референдуме по вопросу вхождения указанных регионов в состав Российской Федерации.

- Для проживающих за пределами этих регионов организованы избирательные участки, в том числе и в Свердловской области. Проведением голосования занимаются участковые избирательные комиссии референдумов соответствующих регионов. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября, - рассказали в свердловском избиркоме.

Известно, что с 23 по 26 сентября будут голосовать избиратели, которые проживают в области, а 27 числа будет доступен пункт в Екатеринбурге, он расположится в Доме добровольцев по адресу Крылова, 2.